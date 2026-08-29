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Giriş Tarihi: 29.08.2026 20:36

Büyükçekmece'de servis otobüsü devrildi! 18 yaralı

Büyükçekmece, D-100 Karayolu'nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Büyükçekmece’de servis otobüsü devrildi! 18 yaralı
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Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE

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Büyükçekmece'de servis otobüsü devrildi! 18 yaralı
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