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Giriş Tarihi: 3.08.2026 19:11 Son Güncelleme: 3.08.2026 19:36

SON DAKİKA | Büyükçekmece'de toprak kayması! Ekipler bölgede: Mahsur kalanlar var

Son Dakika Haberleri... Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde yol kenarındaki set kısmında toprak kayması paniği yaşandı. Kayan toprak sahil yolunu kapattı, ekipler göçük altında kalma ihtimaline karşı arama kurtarma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
SON DAKİKA | Büyükçekmece’de toprak kayması! Ekipler bölgede: Mahsur kalanlar var
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İstanbul'un gözde sahil bölgelerinden Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili, beklenmedik bir doğal afetin ortasında kaldı. Kıyı şeridi ile yapılaşma arasındaki toprak zeminde meydana gelen ani bir çökme, sahil yolunun bir kısmını adeta yuttu.

KORKULAN GÖÇÜK ALTINDA KALMA İHTİMALİ

Olayın yaşandığı sırada bölgede bulunan vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, toprak kaymasının kapsamı ve altında kimsenin olup olmadığına dair belirsizlik, durumu daha da gerginleştirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin en büyük endişesi, göçük altında kimsenin kalmış olma ihtimali oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sahil güvenliği ve çevre sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla acil önlemler alınırken, kurtarma ekipleri de enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmak için titiz bir çalışmaya başladı. Olay yerindeki arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE

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SON DAKİKA | Büyükçekmece'de toprak kayması! Ekipler bölgede: Mahsur kalanlar var
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