Büyükelçi Devrim Öztürk’ten bir haber gelmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin üçüncü gününde, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'ün ve orada görev yapan Gökhan Aytaç'ın enkaz altında olduğunu açıklamıştı.

RÖNESANS SİTESİNDE OTURUYORDU

Enkaz altında kalan ve cenazesine ulaşılamayan Devrim Öztürk yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidansın 2'inci Blokunda oturduğu öğrenildi. Öztürk'ün eşi ve 2 çocuğu Ankara'da oturduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk daha önce Bangladeş Türkiye Büyükelçimiz olarak görev yapmış, 2021 Aralık ayından bu yana ise Hatay'da görev yapıyordu. Öztürk'ün Hatay'ı çok sevdiği öğrenildi.