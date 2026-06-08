Büyükelçi Dzhelialov, Adanalı işadamlarını Ukrayna’ya yatırım yapmaya davet etti

Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adana'ya geldi. Büyükelçi Dzhelialov, programının ilk gününde Adana Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Konsolos Viacheslav Khomenko ile Ukrayna Adana Fahri Konsolosu, Çukurova Genç İşadamları Derneği Onursal Başkanı Ömer Faruk Sakarya eşlik etti. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostane ilişkiler, Adana ile Ukrayna arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve insani iş birliği imkanları ele alındı, mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adana Valisi Mustafa Yavuz, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağların bölgesel iş birliklerine olumlu katkılar sunduğunu belirtti. Büyükelçi Dzhelialov da, Adana'nın ekonomik ve stratejik potansiyelinin Ukrayna ile geliştirilecek ortak projeler açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Adanalı işadamlarını Ukrayna'ya yatırım yapmaya davet eden Dzhelialov, Adana Fahri Konsolosu Ömer Faruk Sakarya'nın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini, Ukrayna halkının her zaman barıştan yana olduğunu, savaş bittiğinde ülkenin yeniden inşasında Türk işadamlarını önemli rol oynayacağına inandığını bildirdi.