Büyükgümüş’ten teşkilatlara saha talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş başkanlığında gerçekleştirilen Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilatların sahadaki çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Toplantıya AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı da katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, vatandaşların beklentileri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, teşkilatların saha performansı ve gelecek döneme yönelik hedefleri masaya yatırıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan İl Başkanı Engin Pehlivanlı, milletin her bir ferdinin beklentisinin kendileri için en önemli rehber olduğunu belirterek, teşkilatların sahada daha etkin ve güçlü şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Büyükgümüş başkanlığındaki toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, teşkilatların vatandaşla temasını artıracak çalışmaların detaylı şekilde değerlendirildiği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör