PKK’lı teröristin kardeşi İzmir Büyükşehir’den kovuldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) merkezine yapılan terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, 2'si ağır olmak üzere toplam 22 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlenirken tesise saldıran 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

KARDEŞİ BÜYÜKŞEHİR'DE ÇALIŞIYORDU

PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in kardeşi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan M.A'nın işten kovulduğu öğrenildi. M.A'nın tazminatının da ödendiği ancak işe dönüş davası açtığı ifade edildi.

BÜYÜKŞEHİR VALİLİĞE SORMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliğine belediye çalışan M.A ile ilgili görüş sormuş , İzmir Valiliği de konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada , "İlgi yazılarınıza konu kişi, birçok insanımızı şehit eden, eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdanı muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir" ifadelerine yer vermişti.