"Büyükşehir'in bütçesi düşürülürken susanlar bize hesap soramaz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Bütçe kanunu, 249 milletvekilinin ret oyuna karşılık 320 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Bütçede İzmir'in uzun süredir beklediği ikinci çevre yolu ile Halkapınar–Otogar Metro hattının yer almamasına CHP'li İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat ve Rıfat Nalbantoğlu tepki gösterdi.

ORTADA GÖRÜNMEYEN CHP MİLLETVEKİLLERİ BUGÜN SAHNEYE İNMİŞ

CHP İzmir milletvekillerini açıklamalarına AK Parti kanadından yanıt gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ortada görünmeyen CHP milletvekilleri bugün sahneye inmiş; kendi belediyelerinin bitiremediği işleri, çözemediği sorunları bir kenara bırakıp bize laf yetiştirme derdine düşmüştür. İzmir'in yıllardır CHP eliyle biriktirilen sorunlarına kör olanlar, bugün kalkıp AK Parti'ye şaşı bakmakla itham ediyor.

"BİZE HESAP SORMAYA HAKLARI YOK!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım bütçesi yüzde 40'tan yüzde 30'a düşerken tek kelime etmeyenlerin; kendi koltuk hesapları uğruna delegelerin yakınlarını belediyelere dolduranların bize hesap sormaya hakkı yoktur. Yaptığımız yatırımların, verdiğimiz hizmetlerin yanından bile geçemeyenlerin, bu yarışta en sonda olduklarını hatırlatmak isterim.

"AK PARTİ LAFLA DEĞİL İCRAATLA KONUŞUYOR"

"CHP milletvekilleri bugün, geçmiş dönemde kendi oluşturdukları sorunlara mevcut yönetimin "nasıl çözüm bulacağını" izlemekle meşgul. Siz rahat olun. AK Parti, İzmir'e 23 yıldır olduğu gibi eserle, hizmetle, yatırımla dokunmaya devam ediyor; lafla değil, icraatla konuşuyor." İfadelerini kullandı.