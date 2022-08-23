Buz Devri filmi izleyicisi ile buluşacak. 23 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek olan filmde buzul çağında buzullardan korunmak için güneye göç eden hayvanlar arasında sadece 2 kişi bunlara katılmayacak. İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven film merakla bekleniyor. Peki, Buz Devri filmi konusu nedir? Buz Devri filmi oyuncuları kimler?

BUZ DEVRİ FİLMİ KONUSU

Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin ıssız ve korkunç dünyasında bir başlarına olan zavallı hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almaya and içmiş keskin dişli kaplan Diego da, istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.

BUZ DEVRİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2002

Yönetmen : Chris Wedge, Carlos Saldanha

Türü : Animasyon / Aile / Komedi