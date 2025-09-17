BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı destek parası ne zaman yatacak, tarihler belli oldu mu? Gözler Bakanlık duyurularında!

Buzağı destek ödemeleri, yılda iki ayrı dönem halinde gerçekleştirilmektedir. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin buzağı veya malaklarının, TÜRKVET kayıtlarına göre en az 4 ay yaşamış olması şarttır. Başvurular, üreticinin bağlı olduğu üretici örgütleri aracılığıyla ya da il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine doğrudan dilekçe ile yapılabilmektedir. Peki, buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak ve 1. dönem ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...