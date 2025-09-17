BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı destek parası ne zaman yatacak, tarihler belli oldu mu? Gözler Bakanlık duyurularında!

Buzağı destek ödemeleri, yılda iki ayrı dönem halinde gerçekleştirilmektedir. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin buzağı veya malaklarının, TÜRKVET kayıtlarına göre en az 4 ay yaşamış olması şarttır. Başvurular, üreticinin bağlı olduğu üretici örgütleri aracılığıyla ya da il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine doğrudan dilekçe ile yapılabilmektedir. Peki, buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak ve 1. dönem ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
Buzağı Desteği Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?
Yetiştiriciler için 2024 yılı 2. dönem buzağı/malak destek başvuruları 7 Nisan - 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hayvan başına 1.000 TL tutarındaki destek ödemelerinin Ekim-Kasım ayları arasında yapılması öngörülüyor. Ödemeler, yetiştiricilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecektir.
Geçen yılın 1. dönem başvuruları ise 24 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış ve ödemeler 16 Mayıs 2024'ten itibaren başlatılmıştı.
Başvurular, üyesi olunan yetiştirici birlikleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, birliğe üye olmayan yetiştiriciler bağlı bulundukları il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekler.
Başvuruların tamamlanmasının ardından destek ödemelerinin Mayıs ayında hesaplara aktarılması bekleniyor.