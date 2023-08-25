Buzdolabı SR Hatası Neden Olur? Buzdolabı SR Arızası Nasıl Giderilir, Çözümü Nedir?

Buzdolabının iç ortam soğukluğu yeterli seviyede olmadığında ürünün gösterge ekranında SR hata kodu ortaya çıkabilir. Bu hata kodunun bazı ürünlerde ünlem işareti uyarısı olarak görülmesi de mümkündür. Buzdolabını uzun süredir sorunsuz bir şekilde kullanırken SR kodunu gören kişilerse bu sorunun çözümü için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini araştırır. Dolayısıyla buzdolabı SR hatası neden olur, nasıl giderilir gibi sorulara bu kodun tanımına göre yanıt verilmelidir.

Buzdolabı SR Hatası Neden Olur?

Buzdolabının gösterge ekranında SR hata kodu veya ünlem işareti görüldüğü zaman bu uyarının ne anlama geldiği araştırılır. Dolayısıyla SR hata kodunun tanımı ve neden ortaya çıktığı hakkında anlaşılır açıklamalar yapılmalıdır. Bir buzdolabının gösterge ekranında SR hata kodu veya ünlem işareti belirdiği zaman soğutma sisteminin arızalı olduğu anlaşılır. Çünkü bu hata kodunun açılımı soğutma sistemi arızası olarak bilinir. Ancak belli başlı durumlarda cihazın gösterge ekranında SR hata kodunun belirmesi normaldir. Örneğin buzdolabı ilk defa kullanıldığı takdirde bu beyaz eşyanın gösterge ekranında 24 saat boyunca SR uyarısının görülmesi mümkündür.

Buna ek olarak buzdolabında çok fazla yiyecek ve içeceğin bulunması da bazı durumlarda SR hata kodunun belirmesine yol açabilir. Bu hata kodunun görülmesine neden olan hususlardan biri de buzdolabının kapağının uzun süre boyunca açık tutulmasıdır. Çünkü söz edilen bu gibi durumlarda buzdolabının iç ortam soğukluğu düşer. Dolayısıyla ürünün yanlış kullanımına yönelik olan hatalar ortadan kalktığı takdirde SR hata kodu genelde kendiliğinden kaybolur.

Buzdolabı SR Arızası Nasıl Giderilir?

Bir buzdolabının gösterge ekranında SR hata kodu veya ünlem işareti belirdiği takdirde ürünün iç ortam soğukluğuyla alakalı bir problem olduğu anlaşılır. Bu sorun genelde buzdolabının kapağı uzun süre boyunca açık tutulmadığı zaman ortadan kalkar. Yine ürünün içerisinde çok fazla yiyecek ve içecek mevcut olduğu zaman buzdolabının iç ortam soğukluğunun artması vakit alabilir. Bir buzdolabı ilk defa kullanıldığında ise SR hata kodunun 24 saat boyunca gösterge ekranında durması herhangi bir sorun teşkil etmez.

Ancak sıralanan bu gibi durumlar haricinde ürününde ünlem işareti uyarısı mevcut olan kişiler "Buzdolabı SR hatası çözümü nedir?" sorusuna yanıt arar. Farklı nedenlere bağlı olarak SR hata kodu ortaya çıktığı zaman ürünün soğutma sisteminin kontrol edilmesi gerekir. Dolayısıyla buzdolabındaki bu uyarı kaybolmayan ürün kullanıcılarının mutlaka yetkili servisle iletişime geçmeleri önerilir.