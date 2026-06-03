Buzdolabında poşet poşet uyuşturucu buldular

İstanbul Emniyeti; uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan E.Ç. (31) ve İ.Ç. (44) isimli iki uyuşturucu satıcısını operasyonla gözaltına aldı. İki suç ortağının "Zula" adresi olarak kullandıkları ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları adresi de tespit eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri söz konusu adrese baskın yaptı. Adreste detaylı arama yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Beş kilo 100 gram Amfetamin maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir vakumlama cihazı ve uyuşturucu madde ticareti kapsamında kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir bölümü satışa hazır halde ele geçirildi. Poşet poşet uyuşturucu maddeler ise buzdolabının içerisine saklanmış halde bulundu.

Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin polisler tarafından bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.