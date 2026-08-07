Buzdolabından paket paket uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak geçtiğimiz gün Beylikdüzü
'ndeki 2 adrese ve bir araca bir araca yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda D.K. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda; 34 kilo 850 gram eroin ve 28 kilo 50 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Paket paket uyuşturucuların bir bölümü buzdolabı içerisinde bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.