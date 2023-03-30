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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Buzlanma can aldı

Kar ve buzlanma kazalara neden oldu. Yaşanan kazalarda 5 kişi öldü, 78 kişi yaralandı. Kar Bolu’da da zincirleme kazaya yol açtı

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
Fatma Nur ERKİŞİ
Buzlanma can aldı
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı pek çok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle yaşanan kazalarda 5 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden Fatih Özkan'ın kullandığı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yolculardan Nazlı Ekinci (51) ve Yüksel Zorlu'nun (50) öldüğü kazada, 21 kişi de yaralandı.
Sivas'tan Ankara'ya giden Ş.Y.'nin kullandığı yolcu otobüsü Yozgat'ın Yerköy ilçesi yakınlarında kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Bir kişinin öldüğü kazada, 3'ü ağır 25 kişi de yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde ise F.A.'nın (44) kullandığı minibüs, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Özbekistan uyruklu Cemile İslam'ın (37) öldüğü kazada, 8 kişi yaralandı.
Denizli'de Alman turistleri taşıyan tur midibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü can verirken, midibüsteki 22'si Alman turist 24 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kaza yapan TIR, ulaşımın aksamasına neden oldu. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ahmet C. idaresindeki 34 KA 9992 plakalı TIR, viyadük üzerinde önünde ilerleyen Osman S. yönetimindeki 06 CZN 470 plakalı TIR'a, ardından refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu.

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Buzlanma can aldı
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