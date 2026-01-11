Haberler Yaşam Haberleri Buzlanma kazayı beraberinde getirdi! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.01.2026 11:04

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Buzlanma kazayı beraberinde getirdi! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Beytüşşebap ilçesinde, gizli buzlanma kazaya da davetiye çıkardı. Sürücülerinin buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Aşağıdere köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Jandarma ve karayolları ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Kapalı olan yol, uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda ekipler tuzlama çalışması başlattı.

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
