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Giriş Tarihi: 26.7.2023 12:16

c 40 gündür kayıp!

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 40'ıncı gününe girdi. Bu zamana kadar 210 kilometrekarelik alan havadan ve karadan tarandı. Gözden kaçma ihtimaline karşın Berzeg'in evinin önünden tekrar başlatılan aramalarda; kontrol edilen 80 kilometrelik bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.

DHA
c 40 gündür kayıp!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada telefonunu bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri ile arama başlatıldı.

80 KİLOMETRELİK ALAN TEKRAR ARANDI
Dron ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmaları 40'ıncı gününe girdi. Havadan ve karadan yapılan aramalarda bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı. Bu zamana kadar 210 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 25 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda metruk ev de savcılık izniyle arandı. Tüm ihbarları değerlendiren ekipler, saat 08.00 itibarıyla gruplar halinde çalışıyor. Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda arama yapan ekipler, gözden kaçma ihtimaline karşı taranan bölgelerde yeniden çalışma başlattı. 80 kilometrekarelik alanı tekrar detaylı şekilde tarayan ekipler, bölgede herhangi bir ize rastlamadı. Bu arada Berzeg'in kaybolmasına ilişkin savcılık soruşturması da sürüyor. Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi...

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