C Sınıfı Ehliyet Nedir, Kaç Para? C Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır, Kaç Yaşında ve Nasıl Alınır?

C sınıfı ehliyet, kamyon ve çekici kullanma ehliyetidir. Lakin C sınıfı ehliyet aslında bundan çok daha kapsamlıdır. Zira C sınıfı ehliyete sahip insanlar başka araç türlerini de kullanabilmektedir. Ülkemizde C sınıfı ehliyet almak birtakım özel şartlara bağlanmıştır. Bu ehliyet türü, diğer ehliyetlerden daha katı kurallara bağlıdır.

C SINIFI EHLİYET NEDİR?

C sınıfı ehliyet; kamyon ve çekici kullanmak isteyen kimselere verilen özel bir ehliyet türüdür. C sınıfı ehliyet kendi içerisinde C1, CE1, C ve CE olarak kategorilere ayrılmaktadır. C sınıfı ehliyet kanunlar ile diğer ehliyetlere kıyasla daha katı kurallara bağlanmıştır. Zira C sınıfına ait araçları kullanmak zordur.

C sınıfı ehliyet geniş kapsamlı bir ehliyet türüdür. Bu ehliyete sahip kimseler birçok aracı kullanabilmektedir. Bu nedenle C sınıfı ehliyet almak öncelikle B sınıfı ehliyete sahip olmak şartına bağlanmıştır. Ayrıca C sınıfı ehliyete sahip olabilmek için özel bir yaş şartı da bulunmaktadır. C sınıfı ehliyete sahip olabilmek için kişinin 21 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. C sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

C SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

C sınıfı ehliyet, geniş kapsamlı bir ehliyet türüdür. C sınıfı ehliyete sahip kişiler; B, B1, C1, F ve M sınıfı ehliyet türlerine ait araçları da kullanabilmektedir. Yani C1 sınıfı ehliyete sahip kişiler şu araçları kullanabilmektedir;

Otomobil,

Kamyonet,

Çekici,

Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekiciler,

Traktör,

Motor bisiklet,

Ağırlığı 400 kiloyu geçmeyen, motor gücü ise 15Kw altında olan 4 tekerlekli motorlar

C SINIFI EHLİYET YAŞI

C sınıfı ehliyet, diğer ehliyet türlerine kıyasla daha katı kurallara bağlıdır. Bunun sebebi, bu sınıfa ait araçları kullanmanın daha zor olması ve sürüş uzmanlığı gerektirmesidir. Çoğu ehliyet türüne sahip olmak için kişinin asgari olarak 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Lakin bu durum C sınıfı ehliyet için geçerli değildir. C sınıfı ehliyet yaşı 21'dir. Yani C sınıfı ehliyete sahip olmak isteyen bir kişinin 21 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

C SINIFI EHLİYET BAŞVURU BELGELERİ

C sınıfı ehliyete başvurmak için birtakım belgeleri hazır etmek gerekmektedir. C sınıfı ehliyet başvuru belgelerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Adli sicil kaydı,

Öğrenim durumunu gösterir belge,

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Kan grubu kartı

C SINIFI EHLİYET ŞARTLARI

C sınıfı ehliyet alabilmenin bazı şartları bulunmaktadır. C sınıfı ehliyet şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

21 yaşını doldurmuş olmak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Yukarıda sayılan şartları taşımayan kimse C sınıfı ehliye sahip olamazlar. Kişinin yukarıdaki şartların hepsini taşıması zorunludur.

C SINIFI EHLİYET FİYATLARI

C sınıfı ehliyete sahip olmak isteyenlerin öncelikle bir sürücü kursuna kayıt olması gerekmektedir. Sürücü kursu fiyatları şehirden şehre, hatta kurstan kursa genellikle değişmekle birlikte, ortalama olarak 2021 C sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 2.390 TL civarındadır. C sınıfı ehliyet almak içinse ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. C sınıfı ehliyet harçları toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.

C SINIFI EHLİYET OTOBÜS KULLANABİLİR Mİ?

C sınıfı ehliyete sahip kişiler 14 kişiden fazla yolcu taşıyabilecek olan araçları kullanamaz. Otobüsler 14 yolcudan fazlasını taşıyabileceği için, C sınıfı ehliyete sahip olan kişiler otobüs kullanamaz.