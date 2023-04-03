Ehliyet Ücretleri - A, C, B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar, Sürücü Belgesi Harç Ücreti Kaç TL?

Ehliyet ücretleri her yıl güncellenir. A C B Sınıfı ehliyet harcı ne kadar sorusu bu kapsamda araştırılmalıdır. Ehliyet harç ücreti, ehliyet kursundan sonra ödenen bir ücrettir. Ehliyet harç parası, ehliyetin cinsine göre değişir. Örneğin B sınıfı ehliyet alacaklar B sınıfı sürücü belgesi kaç TL şeklinde araştırma yaparlar. Ehliyet fiyatları ile ilgili merak edilen tüm hususlar yazımızın devamında.

Ehliyet Ücretleri

Ehliyet, karayolunda hareket eden motorlu araçları kullanma yeterliliğine sahip olan kişilere verilen resmi bir belgedir. Ehliyeti olmayan kişilerin araç kullanması yasaktır. Aksi durumda ciddi para cezası ile karşılaşmanız söz konusu olacaktır. Ehliyet almak için belli miktarda harç ödenmesi gerekir. Ödenecek olan harç miktarı yıllara göre güncellendiği gibi ehliyet cinsine göre de farklılık gösterir.

Sürücü belgeleri 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Genellikle insanlar otomobil için yeterli olan B sınıfı ehliyete yönlenir. Ehliyet alacak insanların öncelikle bir sürücü kursuna kayıt olması gerekir. Nazari ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar ehliyet almaya hak kazanırlar. Ehliyet harç ücreti de bu aşamada gündeme gelir. Alınacak ehliyetin türüne göre ehliyet harç ücreti de farklılık gösterir.

A C B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar?

Ehliyet harç ücreti her yıl güncellenir. Bu güncelleme genellikle 1 Ocak'tan itibaren alınacak ehliyetler için uygulanır. 2023 yılında alınacak olan ehliyetler ile ilgili harç bedeli aşağıdaki gibidir.

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin ehliyet için harç bedeli: 825 TL

B Sınıfı ehliyet için harç bedeli: 2.489,90 TL

C Sınıfı ehliyet için harç bedeli: 4.154,70 TL

Yukarıda belirtilen ücretler sadece ehliyet harç bedelidir. Bu ücretlere değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı eklenmelidir. Sonrasında ortaya çıkacak olan bedel yatırıldıktan sonra ehliyet alınabilir. Ehliyet harçları ve değerli kâğıt bedeli Maliye Bakanlığı'nın vezneleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalara yatırılır. Ödenmesi gereken vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatı tarafından protokol imzalanan bankalara yatırılır.

B Sınıfı Sürücü Belgesi Kaç TL?

B sınıfı ehliyet almak için farklı kalemlerde ücret ödenmesi gerekir. Bu kapsamda ödenecek olan ücretler aşağıdaki gibidir.

Sürücü kursu ücreti

Ehliyet sınavı yazılı ve uygulamalı sınav ücreti

Ehliyet harç ücreti (değerli kâğıt ve vakıf payı dâhil)

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Sürücü kursu ücreti, eğitim alınan kursun niteliğine ve fiyat politikasına göre değişir. Sürücü kurslarının ortalama fiyatı baz alınarak 2023 yılı için B sınıfı ehliyet alma ücreti için aşağıdaki fiyatları dikkate alabilirsiniz.

Sürücü kursu ücreti: 2.900 TL

Ehliyet harcı: 3.258,9 TL(değerli kâğıt ve vakıf payı dâhil)

Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

Ehliyet yazılı sınav ücreti: 120 TL

Direksiyon sınav ücreti: 160 TL

Yukarıdaki fiyat listesi baz alındığında 2023 yılı için B sınıfı ehliyet alma ücreti kapsamında 7 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekir. Diğer ehliyet türleri için farklı fiyat listesini baz almanız gerekir. Ayrıca sürücü kursundan alınacak olan uygulamalı der süresi de fiyatı doğal olarak artıracaktır.