Haberler Yaşam Haberleri Ehliyet Ücretleri - A, C, B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar, Sürücü Belgesi Harç Ücreti Kaç TL?
Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:15 Son Güncelleme: 3.4.2023 10:16

Ehliyet Ücretleri - A, C, B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar, Sürücü Belgesi Harç Ücreti Kaç TL?

Ehliyet, günümüzde araç kullanmak için zorunlu bir belgedir. Ehliyet ücretleri de bu kapsamda merak edilen bir konudur. A C B Sınıfı ehliyet harcı ne kadar konusunu araştırarak gerekli girişimlerde bulunabilirsiniz. Ehliyet harç ücreti ödenmeden ehliyet alınamaz. Ehliyet harç parası ise her yıl güncellenir. B sınıfı sürücü belgesi kaç TL konusu araştırılarak araba ehliyet ücreti hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ehliyet fiyatları konusunu sizler için araştırdık.

Ehliyet Ücretleri - A, C, B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar, Sürücü Belgesi Harç Ücreti Kaç TL?

Ehliyet ücretleri her yıl güncellenir. A C B Sınıfı ehliyet harcı ne kadar sorusu bu kapsamda araştırılmalıdır. Ehliyet harç ücreti, ehliyet kursundan sonra ödenen bir ücrettir. Ehliyet harç parası, ehliyetin cinsine göre değişir. Örneğin B sınıfı ehliyet alacaklar B sınıfı sürücü belgesi kaç TL şeklinde araştırma yaparlar. Ehliyet fiyatları ile ilgili merak edilen tüm hususlar yazımızın devamında.

Ehliyet Ücretleri

Ehliyet, karayolunda hareket eden motorlu araçları kullanma yeterliliğine sahip olan kişilere verilen resmi bir belgedir. Ehliyeti olmayan kişilerin araç kullanması yasaktır. Aksi durumda ciddi para cezası ile karşılaşmanız söz konusu olacaktır. Ehliyet almak için belli miktarda harç ödenmesi gerekir. Ödenecek olan harç miktarı yıllara göre güncellendiği gibi ehliyet cinsine göre de farklılık gösterir.

Sürücü belgeleri 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Genellikle insanlar otomobil için yeterli olan B sınıfı ehliyete yönlenir. Ehliyet alacak insanların öncelikle bir sürücü kursuna kayıt olması gerekir. Nazari ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar ehliyet almaya hak kazanırlar. Ehliyet harç ücreti de bu aşamada gündeme gelir. Alınacak ehliyetin türüne göre ehliyet harç ücreti de farklılık gösterir.

A C B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar?

Ehliyet harç ücreti her yıl güncellenir. Bu güncelleme genellikle 1 Ocak'tan itibaren alınacak ehliyetler için uygulanır. 2023 yılında alınacak olan ehliyetler ile ilgili harç bedeli aşağıdaki gibidir.

  • A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin ehliyet için harç bedeli: 825 TL
  • B Sınıfı ehliyet için harç bedeli: 2.489,90 TL
  • C Sınıfı ehliyet için harç bedeli: 4.154,70 TL

Yukarıda belirtilen ücretler sadece ehliyet harç bedelidir. Bu ücretlere değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı eklenmelidir. Sonrasında ortaya çıkacak olan bedel yatırıldıktan sonra ehliyet alınabilir. Ehliyet harçları ve değerli kâğıt bedeli Maliye Bakanlığı'nın vezneleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalara yatırılır. Ödenmesi gereken vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatı tarafından protokol imzalanan bankalara yatırılır.

B Sınıfı Sürücü Belgesi Kaç TL?

B sınıfı ehliyet almak için farklı kalemlerde ücret ödenmesi gerekir. Bu kapsamda ödenecek olan ücretler aşağıdaki gibidir.

  • Sürücü kursu ücreti
  • Ehliyet sınavı yazılı ve uygulamalı sınav ücreti
  • Ehliyet harç ücreti (değerli kâğıt ve vakıf payı dâhil)

2023 Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası İçin Tıklayınız

Sürücü kursu ücreti, eğitim alınan kursun niteliğine ve fiyat politikasına göre değişir. Sürücü kurslarının ortalama fiyatı baz alınarak 2023 yılı için B sınıfı ehliyet alma ücreti için aşağıdaki fiyatları dikkate alabilirsiniz.

  • Sürücü kursu ücreti: 2.900 TL
  • Ehliyet harcı: 3.258,9 TL(değerli kâğıt ve vakıf payı dâhil)
  • Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL
  • Ehliyet yazılı sınav ücreti: 120 TL
  • Direksiyon sınav ücreti: 160 TL

Yukarıdaki fiyat listesi baz alındığında 2023 yılı için B sınıfı ehliyet alma ücreti kapsamında 7 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekir. Diğer ehliyet türleri için farklı fiyat listesini baz almanız gerekir. Ayrıca sürücü kursundan alınacak olan uygulamalı der süresi de fiyatı doğal olarak artıracaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni 'seccade pozu' Özlem Gürses'i fena afallattı: Kılıçdaroğlu'nu bıraktı 2 isme yüklendi!
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Ali Koç istifa" sesleri...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu
Son dakika: Dev derbide kazanan Beşiktaş! Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar sahne aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyet Ücretleri - A, C, B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar, Sürücü Belgesi Harç Ücreti Kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA