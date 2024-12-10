ÇABA Derneği Onursal Başkanı Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti. ÇABA Derneği yaptığı açıklamayla Özlem Cankurtaran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Cankurtaran, Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre Tokat'ın Erbaa ilçesinde görev yaptı. Sonrasında İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ihtisas yaptı.

PERŞEMBE GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

1999 yılında ABD'de kemik hastalığı sebebiyle tedavi gören Cankurtaran'ın eşi Cüneyt Cankurtaran da 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Başta TRT olmak üzere bir çok televizyonda sağlık üzerine program yapan Özlem Cankurtaran'ın cenazesinin Perşembe Günü Zincirlikuyu Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.