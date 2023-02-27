Çadır kentin umutlu kardeşleri

Hatay'daki evleri ağır hasar alan Berrak ailesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kente yerleşti. 18 yaşındaki Doğukan Berrak ve ortaokul öğrencisi kardeşi Milli Eğitim Bakanlığı'nın çadır okulunda eğitime başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü olan 20 yaşındaki abla Cansu Berrak ise çocuklara faydalı olabilmek için gönüllü öğretmenlik yapıyor. Berrak kardeşler, kaldıkları çadırda birbirlerine de destek oluyor.Doğukan Berrak, 17 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını ve düzenli bir şekilde ders çalıştığını belirterek, "Sınava 4 ay kaldı, ders çalışabileceğim bir ortam olduğu için değerlendirmek istedim. Yazılım mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorum, ardından yurtdışında eğitimime devam etmek için çalışacağım. Sınav konularını neredeyse bitirdim. Her gün 2 saat ders çalışmak için geliyorum, eksiklerimi tamamlayarak test çözüyorum" dedi.Berrak'ın ablası Cansu ise depremzede olmasına rağmen, depremden etkilenen çocuklara faydalı olmak için kreşte gönüllü öğretmenlik yapıyor. Herkes gibi bu süreçte kendisinin de elini taşın altına koyması gerektiğini hisseden ve eğitimini aldığı bir alanda faydalı olmak istediğini getiren Cansu Berrak, "Üniversitede yarım dönem staj yapmıştım, burada çocuklar için kreş açılınca buradaki insanlara faydalı olacağımı düşünerek yarım kalan stajımı tamamlamak istedim. Kreşimizde yaklaşık 40 öğrenci var, onlara gönüllü öğretmenlik yapıyorum" diye konuştu.