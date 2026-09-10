Çağla’nın tırnağı ve şortundaki DNA aynı kişiye ait

İstanbul Şişli
'de evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir delile ulaşıldı. İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Başsavcılık koordinesinde maktulün kıyafetleri tekrar incelendi.Yapılan incelemede, Çağla'nın olay günü üzerinde bulunan şortunun belindeki lastik ve paça bölümünde yabancı bir erkeğe ait iki yeni DNA profili tespit edildi. Şortun iki ayrı noktasından elde edilen erkek DNA profillerinin, 2013'te Çağla'nın tırnak arasından çıkarılan yabancı erkek DNA profiliyle birebir uyumlu (eşleşmiş) olduğu belirlendi. Böylece Çağla'nın hem tırnağında hem de kıyafetinin iki farklı noktasında aynı kişiye ait 3 ayrı kriminal delil kesinleşmiş oldu. Ekipler şimdi DNA'nın sahibini yakalamak için çemberi daralttı. Şüpheli çemberinde 200'e yakın kişi bulunduğu ve bunların birçoğunun DNA örnekleri incelenirken, henüz DNA örneği alınamayanların da olduğu öne sürüldü.