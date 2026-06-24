Çağlayan Adliyesi saldırganının ablasına 9 yıl hapis cezası

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Olay günü etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç'un ablası olan ve örgütün sözde mahalli alan yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Necmiye Birkoç'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Necmiye Birkoç ve avukatı hazır bulundu.

"VİCDANİ BİR KARAR VERMENİZİ İSTİYORUM"

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Birkoç'u 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Birkoç'a 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'izinsiz yürüyüşe katılmak' suçlarından ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Birkoç'un 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kesin ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.