Çakarlı dolandırıcılara darbe: 15 şüpheli cezaevinde

Ankara'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyeti tarafından yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Kahramankazan merkezli Ankara başta olmak üzere 10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporlarıyla milyonlarca liralık para trafiği ve üçüncü kişilere aktarılan şüpheli işlemler de mercek altına alındı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çakarlı lüks araçlar, 6 adet tabanca, 2 adet seri atış mekanizması, 15 POS cihazı, polis amblemi bulunan kartlar, çok sayıda çek ve senet, bilgisayarlar ile çok sayıda materyal ele geçirildi. Zanlıların, çakarlı lüks araçlarla dolaştıkları, yanlarında polis gibi giyinen ve sahte polis kimliği taşıyan korumalar bulundurdukları belirlendi. Bu yöntemle firmalara güven veren örgüt üyelerinin, ticari ilişki kurdukları şirketlere yüklü miktarda karşılıksız çek verdikleri, ödeme zamanı geldiğinde ise tehdit ve cebir yöntemlerine başvurdukları tespit edildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.