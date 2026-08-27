ÇAKIR füzesi test atışlarını başarıyla tamamladı!

ÇAKIR bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzilini de başarıyla test etti. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etti.