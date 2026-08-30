Çakıroğlu Yaylası’na yol müjdesi!

Trabzon'un Hayrat ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Çakıroğlu Yayla Şenliği, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Yağmur ve sisin etkili olduğu şenlikte vatandaşlar, yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler ve kemençe eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

Şenliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu, Çakıroğlu Vakfı Başkanı Adem Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAYLADA HORON COŞKUSU

Olumsuz hava koşullarına rağmen şenliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yağmur ve sis altında kemençe eşliğinde horon halkası oluşturdu. Yöresel türkülerle renklenen şenlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Başkan Ahmet Metin Genç, yayla şenliklerinin yalnızca eğlence amacı taşımadığını belirterek, bu organizasyonların Trabzon'un kültür ve geleneklerinin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Genç, "Buraya sadece horon oynamaya, sanatçılarımızı dinlemeye gelmiyoruz. Horon bizim geleneğimiz, sanatçılarımız da sevdiğimiz güzel sesler ve güzel sözler. Ama biz aynı zamanda bu güzel obada birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek için geliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin" dedi.

ÇAKIROĞLU AİLESİNİ ANDI

Çakıroğlu ailesinin Trabzon'un köklü ailelerinden olduğunu ifade eden Genç, şenliğin düzenlenmesine vesile olan merhum Ali Çakıroğlu ve Nusret Çakıroğlu'nu da rahmetle andı. Genç, "Çakıroğlu ailesi şehrimizin eşrafından, büyük ve köklü bir ailedir. Kültürü, geleneği, geçmişi ve geleceği olan bir ailedir. Bu buluşmamıza vesile olan merhum Ali Çakıroğlu ve Nusret Çakıroğlu ağabeylerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

"VASİYET OLARAK KABUL ETTİK"

Şenliğin en dikkat çeken mesajlarından biri ise yayla yollarıyla ilgili oldu. Çakıroğlu Yaylası ve çevresindeki yol çalışmalarının kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Başkan Genç, merhum Nusret Çakıroğlu'nun kendisinden bölgedeki yolların yapılmasını istediğini söyledi.

Genç, "Merhum Nusret Çakıroğlu ağabeyimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı öğrendiğinde Çakıroğlu Obası, Kadınlar Obası ve Büyük Harman Obası bölgemizin yollarının yapılmasını bizden istemişti. Bunu adeta bir vasiyet, bir vazife olarak kabul ettik" ifadelerini kullandı.

10 KİLOMETRE TAMAMLANDI

Başkan Genç, Çakıroğlu Yaylası, Kadınlar Obası ve Büyük Harman Obası'na ulaşımı sağlayan yollarda bugüne kadar 10 kilometrelik bölümün tamamlandığını belirterek, bölgedeki çalışmaların süreceğini açıkladı.

Genç, "Güzergâhlarda kalan yaklaşık 7 kilometrelik yol da tamamlanacak. Böylece bölgedeki yayla ve obalara ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz" dedi.