Çakmağı çaktı, balata alev topuna döndü

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IĞDIR'DA motosikletini balata spreyiyle temizledikten sonra sigara yakmak için çakmağını çakan 18 yaşındaki Muhammet Duman, alev topuna döndü. Vücudu alevler içinde kalan genç, kolları, bacakları, boynu ve göğsünde 2. ve 3. derece derin yanıklarla hastanelik oldu. Durumunun çok kötü olduğunu anlatan Duman, "Yıllardır bu işin içindeyim, balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum. Kimse evinde bulundurmasın" dedi. Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Mehmet Zeki Gürgür ise balata spreyi vakalarının sık yaşanmaya başladığını belirterek "Balata spreyini kapalı ortamda kullanmayalım, kesinlikle evde bulundurmayalım, profesyonel ekiplerce kullanılmasını öneriyoruz" dedi.