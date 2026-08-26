Çakmakla oynarken kıyafetleri tutuşan otizmli genç hayatını kaybetti

Yürekleri yakan olay, 22 Ağustos günü Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Koğutpelit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüzde 80 otizmli olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Özgür Karaman, evde bulunduğu sırada elindeki çakmakla oynarken yerde serili olan gazete kağıdı tutuştu. Tutuşan gazete kağıdının kıyafetlerine sıçraması sonucunda otizmli genç bir anda alevlerin arasında kaldı.



Bir süre sonra eve gelen babası ise acı manzara ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı otizmli genç, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan otizmli genç, doktorların yoğun çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Özgür Karaman'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kocaali Koğukpelit Mahallesi Akçagöl Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocaali Koğukpelit Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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