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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Çaldığı ürünü iade edip parasını aldı

Çaldığı ürünü iade edip parasını aldı
Adana'da çaldığı ürünü aynı işyerine iade edip parasını alan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çukurova Şehitler Bulvarı'ndaki bir mağazaya gelen kişi, satın aldığını iddia ettiği 2 fincan takımını iade etmek istediğini belirtti. Mağaza görevlilerinin ürünün faturası sorması üzerine sinirlenen kişi sesini yükselterek para iadesi istediğini ifade etti. Bunun üzerine diğer müşterilerin rahatsız olmaması için 980 lira ödeme yapan görevli, fincan takımlarını aldı. Şüphelenen mağaza çalışanları durumu polise bildirdi. Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Çaldığı ürünü iade edip parasını aldı
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