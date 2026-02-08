Çaldıkları araçlara çalıntı plakalar takarak 8 ayrı suça karıştılar

Ankara genelinde art arda yaşanan oto hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı yöntemi deşifre etti. Yapılan incelemelerde, çalınan araçların başka araçlardan çalınan plakalarla trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.
KAMERA VE SAHA ÇALIŞMALARIYLA ORTAYA ÇIKARILDI
Güvenlik kamerası kayıtları, plaka tanıma sistemleri ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin farklı tarihlerde Ankara'nın çeşitli ilçelerinden çaldıkları araçlara, yine başka araçlardan söktükleri plakaları taktıkları belirlendi.
8 AYRI SUÇA KARIŞTILAR
Bu yöntemle farklı ilçelerde 8 ayrı suça karıştıkları saptanan iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ÇALINTI ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Operasyon kapsamında ele geçirilen çalıntı araçlar temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli sürecin sürdüğü öğrenilirken, emniyet yetkilileri oto hırsızlığına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.