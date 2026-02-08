Haberler Yaşam Haberleri Çaldıkları araçlara çalıntı plakalar takarak 8 ayrı suça karıştılar
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çaldıkları araçları gizlemek amacıyla yine çalıntı plakalar kullanan iki şüpheliyi yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda gözaltına aldı. Şüphelilerin, Ankara’nın farklı ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri araç hırsızlıklarında, başka araçlardan söktükleri plakaları kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, bu yöntemle toplam 8 ayrı suça karıştıkları belirlendi. Çalınan araçlar bulunarak sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara genelinde art arda yaşanan oto hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı yöntemi deşifre etti. Yapılan incelemelerde, çalınan araçların başka araçlardan çalınan plakalarla trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

KAMERA VE SAHA ÇALIŞMALARIYLA ORTAYA ÇIKARILDI

Güvenlik kamerası kayıtları, plaka tanıma sistemleri ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin farklı tarihlerde Ankara'nın çeşitli ilçelerinden çaldıkları araçlara, yine başka araçlardan söktükleri plakaları taktıkları belirlendi.

8 AYRI SUÇA KARIŞTILAR

Bu yöntemle farklı ilçelerde 8 ayrı suça karıştıkları saptanan iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINTI ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon kapsamında ele geçirilen çalıntı araçlar temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli sürecin sürdüğü öğrenilirken, emniyet yetkilileri oto hırsızlığına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

