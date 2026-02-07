Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Şanlıurfa’da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu seferki durağı Şanlıurfa oldu. Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Işıkhan'ı GAP Havalimanı'nda Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri, İl Başkanı İlhami Günbegi ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Işıkhan, programları kapsamında ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine gerçekleştirdi.

Valilikte Vali Şıldak ve Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Işıkhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Valilik Makamında devam eden ziyarette, Vali Şıldak, Bakan Işıkhan'a Şanlıurfa'nın yapılan yatırımlar ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BAKAN IŞIKHAN İŞ İNSANLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakan Işıkhan ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KOSGEB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda iş insanları ile istişare toplantısı gerçekleştirilecek.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Bakan Işıkhan, son ziyaretini ise AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelecek. Ziyaretler sırasında çeşitli değerlendirmeler yapılması ve sosyal politika projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulması bekleniyor