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Giriş Tarihi: 4.10.2022 22:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara’da müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili olayla ilişkin, isimleri geçen iki kamu görevlisi hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığını ve kamu görevinden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından müzisyen Onur Şener’in ölümüyle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da gerçekleşen asayiş olayıyla ilgili olarak, olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır. İş müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama
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