Çalışma yapılan tramvay yoluna giren araç raylarda sıkıştı

Giriş Tarihi: 28.10.2025 19:07

İstanbul Zeytinburnu'nda, otomobil sürücüsü yasak olmasına rağmen çalışma yapılan tramvay yoluna girdi. Durakta ilerleyemeyen ve raylarda sıkışan otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu çekici ile çıkarıldı. Olay üzerine tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam-Akşemsettin Tramvay Durağı'nda yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, çalışma nedeniyle araç girişinin yasak olduğu tramvay yoluna girdi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, sürücüyü durdurmak istedi. Ancak tramvay durağında yapılan yenileme çalışması nedeniyle ilerleyemeyen sürücü, yolda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak otomobili çekici ile tramvay yolundan çıkardı. Yaşanan olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksarken otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

