Çalışma yapılan yolda TIR ile araç çarpıştı: 3 ölü

Aydın
'ın Kuyucak ilçesinde Hurşit Korkmaz'ın kullandığı hafif ticari araç, önceki gece Denizli-Aydın otoyolunun, çalışma nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Yamalak mevkiinde, karşı yönden gelen S.Y.'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. TIR ile bariyer arasına sıkışarak yaklaşık 150 metre sürüklenen hafif ticari araç, hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Hurşit Korkmaz ile yanındaki Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.