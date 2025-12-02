Haberler Yaşam Haberleri Çalışmak için İstanbul’a gelmişti: 26 yaşındaki gençten 25 gündür haber alınamıyor!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 17:48

Çalışmak için İstanbul'a gelmişti: 26 yaşındaki gençten 25 gündür haber alınamıyor!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve çalşmak için İstanbul’a giden 26 yaşındaki Yusuf Ülgen’den 25 gündür haber alınamıyor. Endişeli aile ise kayıp gencin bulunması için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

İHA Yaşam
İnegöl'de yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Ülgen, çalışmak için gittiği İstanbul'da 25 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kayıp gencin bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Ailenin verdiği bilgilere göre Ülgen'in 1.75 boylarında, esmer tenli olduğu ve İstanbul'a çalışmak için gittiği öğrenildi. Yakınları, günlerdir süren aramalarına rağmen herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti. Aile, Yusuf Ülgen'i gören veya yerini bilenlerin 0 (542) 426 14 60 numaralı telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

