Çalışmalar Ayasofya’nın korunması için

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "iş makineleriyle zarar verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu bilim heyeti tarafından tespit edilmiş, zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır. Tüm çalışmalar, yapının güvenliğini ve özgünlüğünü korumak amacıyla bilim heyetinin denetimi altında, bilimsel yöntemlerle ve yüksek hassasiyetle yürütülmektedir. Yapılan işlemler Ayasofya'ya zarar değil, Ayasofya'nın güçlendirilmesi ve korunması içindir."