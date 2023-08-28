Çalışmaya gitmişti, acı haberi geldi

Gebze İlçesi Ulus Mahallesinde ikamet eden ve aslen Sivaslı olan Ramazan Bölükbaşı (25) bir süre önce çalışmak için Muğla'ya gitti. Ailesi, gençten önceki gün üzücü bir haber aldı.

Bölükbaşı'nın çalışmak için gittiği Muğla'da, geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Gencin cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirilerek ailesine teslim edildi.

Muhsin Bölükbaşı'nın oğlu olan Ramazan Bölükbaşı' nın cenazesi Ulus Mahallesinde bulunan Eyüp Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.