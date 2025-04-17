‘Çalıştığın yere ihanet ettin’ sözüyle başlayan cinayette katile indirim!

Konak ilçesindeki su dağıtım bayisinde kurye olarak çalışan Yağız C. ile iş yeri sahibi T.A. arasında, hesaplarda açık verilmesi nedeniyle 22 Haziran 2023'te tartışma yaşandı. Ertesi gün Erdal Murat Sekban, Alper Y. ve Emre K.'nin de aralarında olduğu bir grup, su dağıtım bayisine geldi ve alkol almaya başladı. Sekban, Yağız C.'ye, "Çalıştığın yere ihanet ettin" diyerek hakarette bulundu. Bu sırada olay yerine gelen Yağız C.'nin arkadaşı Coşkun Güneş de olaya dahil oldu. Sekban, Alper Y. ve Emre K., iddiaya göre Güneş'i darbetti. Ortamdan ayrılan Güneş, bir süre sonra bıçakla geri dönerek Sekban'a saldırdı. Sekban ve Güneş, birbirlerine bıçak savurdu. Güneş aldığı bıçak darbesiyle yere yığılarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra teslim olan şüpheliler Erdal Murat Sekban, Alper Y. ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Emre K. tutuklandı. Soruşturma sonrası şüpheliler hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Erdal Murat Sekban, kendini korumak amacıyla Güneş'e bıçağı bir kez savurduğunu söyledi. Sekban, karşılıklı küfürleşme yaşadıkları Güneş'in kendilerine 'Sizi öldüreceğim' diye tehditler savurduğunu belirterek, "Benim de annem var, böyle bir acı yaşatmak istemezdim" dedi. Sanıklardan Alper Y. ise, "Tartışma kısa sürede büyüdü ve küfürleşmeye dönüştü. Sonra dışarı çıktık, arbede yaşandı" dedi. Sanıklardan Emre K., "Ortalık bir anda karıştı. Coşkun Güneş bakkala girip, elinde bıçakla döndü. Erdal ağabey ile boğuştuklarını gördüm" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' UYGULANDI

Savunmaların ardından karar çıktı. Heyet, sanık Erdal Murat Sekban'ı müebbet hapse çarptırırken, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayıp bu cezayı 18 yıl hapis cezasına çevirdi. Haklarında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan sanıklardan Alper Y. ise 'Kasten yaralama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alper Y.'nin eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine hükmeden heyet, cezayı 4 ay 5 güne indirdi. Mahkeme, Emre K.'yi 'Basit yaralama' suçundan 270 gün adli para cezasına çarptırırken, eylem haksız tahrik altında gerçekleştiğinden ceza 202 güne düşürüldü. Sanığın suç tarihinde 15 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olması nedeniyle Emre K., 134 gün karşılığı olarak 2 bin 680 lira adli para cezasına çarptırıldı.