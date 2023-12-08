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Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:03

Çalıştıramayınca iterek çaldılar

İstanbul'da aynı gün içerisinde 3 farklı aracı çaldığı iddia edilen şüpheli Tolunay İ. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ortakları ile bir aracı iterek çalıştırıp çaldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çalıştıramayınca iterek çaldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Zeytinburnu ve Eyüp Sultan'da 1 Aralık Cuma günü bir kamyonet ve 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından 3 aracında aynı kişiler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlıklardan birinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilin kapılarını açarak içine girdikten sonra çalıştırdıkları ancak geri vitese geçiremeyince ittikleri görüldü. İki kişi oldukları görülen şüphelilerin daha sonra hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha önceden de 3 suç kaydı bulunan şüphelilerden Tolunay İ.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şimdi kimliğini tespit ettiği güvenlik kamerasında görülen ikinciyi şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Çalıştıramayınca iterek çaldılar
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