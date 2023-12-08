Çalıştıramayınca iterek çaldılar

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından 3 aracında aynı kişiler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlıklardan birinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilin kapılarını açarak içine girdikten sonra çalıştırdıkları ancak geri vitese geçiremeyince ittikleri görüldü. İki kişi oldukları görülen şüphelilerin daha sonra hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi.