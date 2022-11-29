Haberler Yaşam Haberleri Call of Duty Vanguard Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Vanguard Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:51 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:51

Call of Duty Vanguard Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Vanguard Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Call of Duty Vanguard sistem gereksinimleri bilgisayar oyuncuların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Pek çok bilgisayar oyuncusu Call of Duty Vanguard PC kaldırır mı sorusunu soruyor. Bilindiği üzere eğer Call of Duty Vanguard minimum sistem gereksinimleri tam olarak sağlanmıyorsa oyun açılmaz. Oyun açılsa bile kasma ve donma gibi durumlar meydana gelecektir. Bu yazımızda sizin için Call of Duty Vanguard kaç GB ram istiyor ve Call of Duty Vanguard kaç fps gibi soruların yanıtlarını derledik.

Call of Duty Vanguard Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Vanguard Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen bir oyun olan Call of Duty Vanguard, 2021 yılında dünya çapında piyasaya sürüldü. Bu nedenle pek çok oyuncu Call of Duty Vanguard PC kaldırır mı diye düşünmeye başladı. Oyunun oynanabilmesi için Call of Duty Vanguard minimum sistem gereksinimleri karşılanmalı. Peki, Call of Duty Vanguard sistem gereksinimleri nelerdir? Yazımızın devamında Call of Duty Vanguard kaç GB ram istiyor ve Call of Duty Vanguard kaç fps gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Call of Duty Vanguard Minimum Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Genel Call of Duty serisi içerisinde yer alan Vanguard, savaş sırasında çeşitli görevler ve tiyatrolar eşliğinde ortaya çıkacak tehditler ile mücadele etmenizi sağlıyor. Call of Duty Vanguard oyunu için minimum sistem gereksinimlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • Ram: 8 GB
  • HDD: 45 GB
  • İşlemci: Intel Core i5 – 2500K

Call of Duty Vanguard İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • Ram: 16 GB
  • HDD: 45 GB
  • İşlemci: Intel Core i7 – 4770K

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Call of Duty Vanguard Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Vanguard Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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