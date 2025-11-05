Cam sakızı toplamak için çıkmıştı: Artvin’de kaybolan 85 yaşındaki kadın bulundu

Olay, Şavşat ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 85 yaşındaki annesinin cam sakızı toplamak amacıyla ormanlık alana gittiğini ve kendi imkanlarıyla yaptığı aramalara rağmen bulamadığını bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve drone unsurlarından oluşan toplam 57 personel ile arama çalışması başlatıldı.

Yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucu kayıp kadın, kaybolduğu ormanlık alanda kısa süre içinde sağ ve sağlıklı olarak bulundu.