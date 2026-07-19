Haberler Yaşam Haberleri Camdan düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 20:55

Camdan düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti!

Eskişehir'de 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan 3’üncü kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz yavru hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Camdan düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Erkara Sokak'ta bir binanın 3. katında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı düşmüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Minik Zeynep Elisa için acı haber olaydan saatler sonra geldi. Küçük kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Camdan düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA