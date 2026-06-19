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Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:08

Camdan içeri giren arı kazaya neden oldu 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’de seyir halinde olan ticari taksinin içine açık olan camdan arı girdi. Sürücü panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen ticari taksi 16 HJ 184 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Camdan içeri giren arı kazaya neden oldu 1 kişi hayatını kaybetti
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Susurluk'tan Bandırma yönüne giden 10 T 2151 plakalı ticari taksinin sürücüsü, aracın içerisine giren bir arı nedeniyle büyük panik yaşadı. Kontrolden çıkan taksi karşı şeride geçti. O sırada Susurluk yönüne seyir halinde olan 16 HJ 184 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 16 HJ 184 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan S.K., K.I., M.F. ve F.I., ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE EV HAPSİ

Camdan giren arı nedeniyle paniğe kapılan ve kazaya neden olan ticari taksi sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan ve Hakim karşısına çıkan sürücüye ev hapsi kararı verildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

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