Cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, 7 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla ateş etti.
Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.