Haberler Yaşam Haberleri Cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.01.2026 18:54

Cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin (60), silahlı saldırıya uğradı. Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, 7 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla ateş etti.

Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz