Cami-cemaat bütünleşti, İhtiyaç sahipleri sevindi: 130 aileye destek verdiler

Şehitkamil ilçesindeki Adil Sani Konukoğlu Camii Uzman İmam-Hatibi Mehmet Fırat, merkezde ilk görev yeri olan Yeşilova mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla başlattığı çalışmalarını görev yeri değişmesine rağmen genişleterek sürdürüyor. Camileri yalnızca ibadet edilen bir yer olarak değil, toplumun yaralarını saran bir şefkat merkezi olarak gördüklerini söyleyen Fırat, "Hacı Adil Sani Konukoğlu Cami cemaatimizle birlikte, etrafımızda olup bitene kayıtsız kalmamayı imanın gereği bildik. Ramazan'ın rahmetini, bereketini ve yardımlaşma ruhunu canlı bir şekilde yaşatmak amacıyla; yaklaşık 130 ihtiyaç sahibi aileye gıda, giyim, ev eşyası, halı, kira desteği ve ödenemeyen faturalara katkı gibi birçok alanda gönüllerimizi seferber ettik" dedi.

Tarih boyunca İslam beldelerindeki her minarenin "Bu şehirde kimse sahipsiz değildir" diye haykırdığını belirten Fırat, "Bugün de camiler; borcunu ödeyemeyen bir babanın umudu, kış günü soğuyan bir evin sıcaklığı, yavrusuna mama alamayan annenin duasına cevap, hastalıkla mücadele eden yaşlı bir ninenin destek sesi, çaresiz kalmış bir gencin tutunacak dalı olmaya devam etmektedir. Camiler, toplumu sadece ibadetle değil; iyilikle, dayanışmayla ve vefa ile ayakta tutar. Çünkü biliriz ki Ramazan'ın bereketinin topluma yansıması dayanışma ruhuyla mümkündür. Bizler camimizi bir ibadet mekânının ötesinde; şefkatin eli, merhametin nefesi, kardeşliğin gölgesi kılmaya gayret ediyoruz. Bu gayretimiz bir lütuf değil; Allah'ın bize yüklediği bir sorumluluk, bir emanet ve bir kulluk bilincidir" şeklinde konuştu.