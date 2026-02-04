Haberler Yaşam Haberleri Cami hoparlöründeki müziğin kaynağı belirlendi
Giriş Tarihi: 4.02.2026 22:18

Cami hoparlöründeki müziğin kaynağı belirlendi

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Diyarbakır’da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönündeki iddialar üzerine Valilik koordinesinde inceleme başlatıldı. Yapılan tespitlerde, müziğin cami hoparlöründen değil, bölgede bekleyen bir araçtan yayıldığı belirlendi. Olayın herhangi bir ibadethane ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Cami hoparlöründeki müziğin kaynağı belirlendi
  • ABONE OL

Diyarbakır'da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiaları kamuoyunda yer buldu. Söz konusu iddialar üzerine Valilik koordinasyonunda derhâl inceleme ve araştırma başlatıldı.

İNCELEME SONUCU: YAYIN ARAÇTAN YAPILDI

Yapılan teknik ve saha incelemeleri sonucunda, iddia edilen yayının cami hoparlöründen değil, mahallede bekleyen bir araçtan yapıldığı tespit edildi. İnceleme bulguları, olayın ibadethanelerle herhangi bir bağlantısı olmadığını ortaya koydu.

EMNİYET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bahse konu aracın tespit edilmesi ve bulunmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince devam ediyor. Süreç, kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri gözetilerek yürütülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cami hoparlöründeki müziğin kaynağı belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz