Cami hoparlöründeki müziğin kaynağı belirlendi

Diyarbakır'da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiaları kamuoyunda yer buldu. Söz konusu iddialar üzerine Valilik koordinasyonunda derhâl inceleme ve araştırma başlatıldı.

İNCELEME SONUCU: YAYIN ARAÇTAN YAPILDI

Yapılan teknik ve saha incelemeleri sonucunda, iddia edilen yayının cami hoparlöründen değil, mahallede bekleyen bir araçtan yapıldığı tespit edildi. İnceleme bulguları, olayın ibadethanelerle herhangi bir bağlantısı olmadığını ortaya koydu.

EMNİYET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bahse konu aracın tespit edilmesi ve bulunmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince devam ediyor. Süreç, kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri gözetilerek yürütülüyor.