Cami içerisinde soyunup küfürlü TikTok videosu çeken şahıs yakalandı

"Can***eyy @c4n****yy" rumuzlu hesaba yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bahse konu hesabın 2008 doğumlu Emircan Yılmaz tarafından yönetildiği tespit edildi.
Farklı sosyal mecralarda yayılan videonun X sosyal medya platformunda da haber kanalları tarafından çokça paylaşıldığı, video altına gelen yorumlarda paylaşımın infiale neden olduğu gözlendi. Şahsın Bursa'da olduğu belirlendi.
HIZLA YAYILDI
TEPKİ ÇEKTİ
GÖZALTINDA
Bursa'da yaşadığı da tespit edilen Yılmaz'ın, başka bir camide daha üstü açık şekilde şarkı söylediği videolara rastlanması üzerine dini değerleri aşağılama suçundan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alındı.