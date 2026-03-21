Haberler Yaşam Haberleri Cami içerisinde soyunup küfürlü TikTok videosu çeken şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 12:05 Son Güncelleme: 21.03.2026 12:16

Sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta bir cami içerisinde küfürlü rap şarkıları eşliğinde belden yukarısı çıplak ve görünür vaziyette videolu paylaşımda bulunan Emircan Yılmaz isimli şahıs gözaltına alındı.

"Can***eyy @c4n****yy" rumuzlu hesaba yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bahse konu hesabın 2008 doğumlu Emircan Yılmaz tarafından yönetildiği tespit edildi.

Farklı sosyal mecralarda yayılan videonun X sosyal medya platformunda da haber kanalları tarafından çokça paylaşıldığı, video altına gelen yorumlarda paylaşımın infiale neden olduğu gözlendi. Şahsın Bursa'da olduğu belirlendi.

HIZLA YAYILDI

TEPKİ ÇEKTİ

GÖZALTINDA

Bursa'da yaşadığı da tespit edilen Yılmaz'ın, başka bir camide daha üstü açık şekilde şarkı söylediği videolara rastlanması üzerine dini değerleri aşağılama suçundan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alındı.

