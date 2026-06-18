Haberler Yaşam Haberleri Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 18.06.2026 21:59

Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatında, üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Karakan (44) hayatını kaybetti, Osman Ş. (44) ise ağır yaralandı.

DHA
Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
  • ABONE OL

Olay, saat 19.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki cami inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, kubbe kısmında sıva çalışması yapan Murat Karakan ile Osman Ş., üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Karakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Osman Ş. ise ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Murat Karakan'ın cenazesi de olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Murat Karakan, Merdan Ü., ve Osman Ş.'nin cami inşaatında çalışmak üzere Çorum'dan, Aydın'a geldikleri öğrenildi. Merdan Ü.'nün ise olaydan 10 dakika önce çay içmek için iskeleden indiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#AYDIN #ÇORUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA