Cami kubbesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Amasya'nın Kaleköy köyünde, cami kubbesinde tadilat yapan 57 yaşındaki Ahmet Afan, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri Kaleköy Cami'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede 57 yaşındaki işçi Ahmet Afan'ın hayatını kaybettiğini öğrenildi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hemen müdahalede bulundu. Kayseri'den geldiği öğrenilen 57 yaşındaki işçi Ahmet Afan'ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.