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Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:48

Camide 2 kişiyi vahşice katletmişti! O caninin asıl hedefi belli oldu: Meğer onu bulamayınca…

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, yatsı namazına gelen cemaate bıçakla saldırarak 2 kişiyi öldürmüştü. Camiye gelerek saldırıyı gerçekleştiren şahsın asıl hedefinin kim olduğu ise kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Camide 2 kişiyi vahşice katletmişti! O caninin asıl hedefi belli oldu: Meğer onu bulamayınca…
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Saraycık Camii'nde yatsı namazı öncesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.A., namaza gelen Musa Y. ile Zübeyir T.'ye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Musa Y. ve Zübeyir T.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İMAMI GÖREMEYİNCE CEMAATE SALDIRDI

Öte yandan, saldırgan M.A.'nın camiye imamı öldürmek için geldiği, imam camide göremeyince cemaate saldırarak, Musa Y. ve Zübeyir T.'yi öldürdüğü öğrenildi. M.A.'nın saldırısı sonrası sesleri duyan imamın camiye geldiği ancak olayı görünce saldırgandan kaçarak, hayatını kurtardığı bilgisine ulaşıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #KOCASİNAN

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