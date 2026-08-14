Camide imamdan hayat kurtaran müdahale

İzmir
'in Karabağlar
ilçesine bağlı Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki Akkuş Camii'nde yaz Kuran kursuna giden öğrencilere kek ikram edildi. Bu sırada bir kız öğrencinin soluk borusuna kek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden caminin imamı Muhammed Acar, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. İlk yardım eğitimi kapsamında öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Acar, öğrencinin solunum yolunu tıkayan parçayı çıkarmayı başardı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.