Haberler Yaşam Haberleri Camide namaz kılan adamın çantasını çaldı: Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:04

Camide namaz kılan adamın çantasını çaldı: Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih’te camide namaz kılan vatandaşın ayakkabılığın üzerine bıraktığı çanta, içerisinde 70 bin lira nakit para ve 53 gram altınla birlikte çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. 16 suç kaydı bulunan M.C., Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gayrettepe’den adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Camide namaz kılan adamın çantasını çaldı: Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Olay, 6 Ağustos'ta Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş namaz kılmak için camiye geldi. Namaz sırasında çantasını ayakkabılığın üzerine bırakan vatandaş, ibadetini tamamladıktan sonra çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantanın içerisinde 70 bin lira nakit para ile 53 gram altın bulunduğu öğrenildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı kamera çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi.

SANCAKTEPE'DE YAKALANDI

16 suç kaydı bulunduğu belirlenen M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Sancaktepe'de bulunduğunu belirledi. 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanan M.C. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Camide namaz kılan adamın çantasını çaldı: Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA