Camide namaz kılan adamın çantasını çaldı: Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Olay, 6 Ağustos'ta Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş namaz kılmak için camiye geldi. Namaz sırasında çantasını ayakkabılığın üzerine bırakan vatandaş, ibadetini tamamladıktan sonra çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantanın içerisinde 70 bin lira nakit para ile 53 gram altın bulunduğu öğrenildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı kamera çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi.

SANCAKTEPE'DE YAKALANDI

16 suç kaydı bulunduğu belirlenen M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Sancaktepe'de bulunduğunu belirledi. 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanan M.C. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.